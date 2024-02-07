Ракетний удар по Києву: змінено рух громадського транспорту – подробиці

У Києві змінили розклад руху громадського транспорту.

У Києві через наслідки ракетної атаки росіян, яка сталася вранці 7 лютого, змінили рух громадського транспорту.

Про це повідомляє КМДА.

Так, затримується рух трамваїв: №22, 23, 28, 28-Д, 29, 32, 33, 35.

Для зручності пасажирів організовано рух автобусів маршрутом: вул. Милославська – ст. м."Чернігівська". Трамваї зі станції метро "Позняки", "Бориспільська", ДВРЗ, ЗЗБК рухаються до метро "Лісова".

Також затримується рух автобусів №6, 33-Т, 63, 118 через перекриття руху транспорту.

На вул. Василя Касіяна/просп. Академіка Глушкова затримується рух тролейбусів №11, 12, 43, 43-К, 45 через відсутність напруги.

Нагадаємо, КМВА повідомила про жертв та поранених у столиці.

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