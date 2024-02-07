Ракетний удар по Києву: змінено рух громадського транспорту – подробиці

У Києві змінили розклад руху громадського транспорту.
У Києві через наслідки ракетної атаки росіян, яка сталася вранці 7 лютого, змінили рух громадського транспорту.
Про це повідомляє КМДА.
Так, затримується рух трамваїв: №22, 23, 28, 28-Д, 29, 32, 33, 35.
Для зручності пасажирів організовано рух автобусів маршрутом: вул. Милославська – ст. м."Чернігівська". Трамваї зі станції метро "Позняки", "Бориспільська", ДВРЗ, ЗЗБК рухаються до метро "Лісова".
Також затримується рух автобусів №6, 33-Т, 63, 118 через перекриття руху транспорту.
На вул. Василя Касіяна/просп. Академіка Глушкова затримується рух тролейбусів №11, 12, 43, 43-К, 45 через відсутність напруги.
Нагадаємо, КМВА повідомила про жертв та поранених у столиці.
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