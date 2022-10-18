Ракетний удар по Києву: загинули співробітники критичної інфраструктури

Через російську атаку загинуло три співробітники критичної інфраструктури.

У результаті ракетного удару Росії 18 жовтня по об'єктах критичної інфраструктури в Києві загинуло три людини. Усі загиблі - співробітники одного з об'єктів.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Він розповів, що два об'єкти в столиці зазнали значних пошкоджень.

"Міські служби роблять все можливе, щоб ліквідувати наслідки надзвичайної ситуації", - написав Кличко.

Нагадаємо, вранці 18 жовтня в столиці пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги. Росія завдала ракетного удару по енергетичній інфраструктурі міста. Три прильоти зафіксували на лівому березі столиці.

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