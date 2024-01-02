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Ракетний удар по Києву: загинула жінка

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Ракетний удар по Києву: загинула жінка

Фото: УНІАН

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Внаслідок ракетного удару по Києву у вівторок, 2 січня, загинула жінка. Це постраждала з будинку в Соломʼянському районі столиці.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. 

"Одна постраждала з будинку в Соломʼянському районі, жінка похилого віку, померла в кареті швидкої", - поінформував міський голова. 

За його словами, 27 постраждалих шпиталізували до медзакладу. 

Нагадаємо, зранку 2 січня РФ масовано атакувала ракетами Київ: горять багатоповерхівки і авто, багато потерпілих. Сталися падіння уламків збитих ракет у різних районах столиці.

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Дата публікації
Перегляди
3972
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