Ракетний удар по Києву: зафіксовано падіння уламків

Перебувайте в укриттях.
Триває ракетний удар по Києву.
В місті працює ППО.
Про це заявили представники влади.
"Вибухи в місті. Виклик екстрених служб в Святошинський район. Прямують на місце" - уточнив інформацію мер міста Віталій Кличко
"Зафіксовано падіння уламків в Святошинському районі. Інформація уточнюється", - додав Сергій Попко, начальник КМВА.
"Екстрені служби прямують на виклики в Голосіївський та Соломʼянський райони. Подробиці згодом", - зазначив пізніше Кличко.
Додамо, що раніше моніторингові канали попереджували про виліт Ту-95мс з можливим пуском ракет.
Нагадаємо, що раніше Росія завдала ракетного удару по Сумах: поранені 13 осіб, серед яких четверо дітей.
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