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Ракетний удар по Києву: зафіксовано падіння уламків

Ракетний удар по Києву: зафіксовано падіння уламків

Працює ППО / Фото: Zelenskiy/Official

Перебувайте в укриттях.

Триває ракетний удар по Києву.

В місті працює ППО.

Про це заявили представники влади.

"Вибухи в місті. Виклик екстрених служб в Святошинський район. Прямують на місце" - уточнив інформацію мер міста Віталій Кличко

"Зафіксовано падіння уламків в Святошинському районі. Інформація уточнюється", - додав Сергій Попко, начальник КМВА. 

"Екстрені служби прямують на виклики в Голосіївський та Соломʼянський райони. Подробиці згодом", - зазначив пізніше Кличко. 

Додамо, що раніше моніторингові канали попереджували про виліт Ту-95мс з можливим пуском ракет

Нагадаємо, що раніше Росія завдала ракетного удару по Сумах: поранені 13 осіб, серед яких четверо дітей

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