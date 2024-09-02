Ракетний удар по Києву: зафіксовано падіння уламків

Триває ракетний удар по Києву.

В місті працює ППО.

Про це заявили представники влади.

"Вибухи в місті. Виклик екстрених служб в Святошинський район. Прямують на місце" - уточнив інформацію мер міста Віталій Кличко

"Зафіксовано падіння уламків в Святошинському районі. Інформація уточнюється", - додав Сергій Попко, начальник КМВА.

"Екстрені служби прямують на виклики в Голосіївський та Соломʼянський райони. Подробиці згодом", - зазначив пізніше Кличко.

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Додамо, що раніше моніторингові канали попереджували про виліт Ту-95мс з можливим пуском ракет.

Нагадаємо, що раніше Росія завдала ракетного удару по Сумах: поранені 13 осіб, серед яких четверо дітей.

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