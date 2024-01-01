Ракетний удар по Києву: з-під завалів деблоковано ще одне тіло

У Києві знову зросла кількість загиблих.
У Києві знову зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару по місту 29 грудня. Станом на 10:00 годину ранку 1 січня вже відомо про 28 жертв.
Про це повідомила КМВА.
"На жаль, тіла загиблих внаслідок ракетного удару ще продовжують знаходити. Рятувальники дістали з-під завалів ще одне тіло. На цю хвилину, ракетним ударом 29 грудня рашисти вбили вже 28 людей", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили в ДСНС, тіло дістали з-під завалів у Шевченківському районі міста. Роботи тривають.
Ракетний удар по Києву 29 грудня
Нагадаємо, 29 грудня Росія здійснила масований удар по Україні ракетами і дронами-камікадзе. У Києві уламки збитих ракет пошкодили будівлі у Святошинському, Дарницькому, Подільському та Шевченківському районах.
Атака на столицю 29 грудня стала найбільшою за кількістю жертв серед цивільних мешканців. 1 січня в Києві оголошено днем жалоби.
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