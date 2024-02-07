Ракетний удар по Києву: з-під завалів багатоповерхового будинку дістали ще одне тіло

Четверо загиблих - усі із будинку у Голосіївському районі.
У Києві зросла кількість жертв внаслідок атаки Росії. З-під завалів будинку в Голосіївському районі дістали тіло четвертої людини.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, який прибув на місце атаки росіян.
"Екстрені служби продовжують працювати в Голосіївському районі столиці, де внаслідок атаки пошкоджені кілька поверхів 18-поверхового житлового будинку. Виїхав на місце. Наразі, за уточненими даними, загинули четверо мешканців будинку", - йдеться у повідомленні.
За його словами, 32 постраждалих в Голосіївському районі та троє - в Дніпровському.
Нагадаємо, раніше у КМВА повідомили про жертв та поранених у столиці.
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