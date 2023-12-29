Ракетний удар по Києву: з-під завалів складу дістали загиблого

У Києві під час ракетного удару зранку 29 грудня сталися падіння уламків ракет на складське приміщення в Шевченківському районі. З-під завалів рятувальники дістали тіло загиблого.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

"Тіло одного загиблого дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі столиці", - йдеться у повідомленні.

Наразі пошуково-рятувальна операція триває. Повідомлялося, що під завалами приміщення могло перебувати троє осіб.

Кличко наголосив, що раніше рятувальники звільнили з-під завалів трьох постраждалих. Їх шпиталізували до медзакладу.

Внаслідок ранкової ракетної атаки відомо, що 17 постраждалих госпіталізували, а трьом потерпілим медики надали допомогу на місці.

Кличко також уточнив, що з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі звільнили чотирьох людей.

Як повідомлялося, під час повітряної тривоги у Києві сталися вибухи. Влада інформувала про інтенсивну роботу ППО.