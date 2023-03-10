Ракетний удар по Києву: яка ситуація зі світлом, опаленням та водою в столиці

Без тепла залишаються близько 30% споживачів.
Станом на ранок п'ятниці, 10 березня, відключення електропостачання в Києві відсутні. Водопостачання працює в штатному режимі.
Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.
Теплопостачання залишається в процесі відновлення. Без тепла близько 30% споживачів столиці.
"Роботи по відновленню тривали всю ніч і продовжуються зараз. Невдовзі обов’язково повернемо тепло киянам", - зазначив начальник КМВА Сергій Попко.
Нагадаємо, російська армія у ніч проти 9 березня завдала масованого ракетного удару по Україні, зокрема по Києву. У столиці пролунали вибухи в двох районах. Постраждало троє людей.
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