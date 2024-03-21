Ракетний удар по Києву: як ліквідовують наслідки (відео)

У пообідню пору четверга, 21 березня, Київ відновлювався після ракетного удару, завданого вранці російською терористичною армією.

Київська міська військова адміністрація опублікувала відео ліквідації наслідків атаки.

Як видно на опублікованих кадрах, комунальники допомагають киянам тимчасово закривати вікна, в яких було вибито шибки, поліетиленовою плівкою та фанерними щитами, пошкоджений транспорт евакуюють, вирви від вибухів у дворах та на вулицях засипає спецтехніка.

Київ відновлюється після ракетного удару

Нагадаємо, росіяни влаштували масований ракетний удар по Києву та області над ранок 21 березня. Всі ворожі цілі були збиті, але уламки ракет завдали руйнувань у столиці та області. Влада повідомила про поранених.

ТСН.ua зібрав усе, що було відомо про ракетну атаку станом на 12:00 21 березня.

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