Ракетний удар по Києву: усе, що відомо про російську атаку (фото, відео)

Зранку 10 жовтня після оголошення масштабної повітряної тривоги Росія завдала ракетного удару по Києву.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про атаку.

Прильоти в чотирьох районах Києва

Як повідомляє Київська міська військова адміністрація, російські ракети атакували чотири райони Києва: Шевченківський, Святошинський, Голосіївський та Деснянський.

У Шевченківському районі зафіксували три влучання, там пошкоджено проїжджу частину. У результаті загорілися шість автомобілів. Також є прильоти у два об'єкти інфраструктури.

Фото: Національна поліція України

Фото: Національна поліція України

У Святошинському районі російська ракета влучила в одноповерхову будівлю .

. У Голосіївському районі - два влучання в різні критичні обʼєкти інфраструктури.

інфраструктури. У Деснянському районі Росія також поцілила в обʼєкт критичної інфраструктури. Наслідки уточнюються.

Фото: Національна поліція України

Фото: Національна поліція України

Фото: Національна поліція України

Багато загиблих та поранених

Точна кількість жертв у результаті російської атаки встановлюється. На місцях прильотів працюють екстрені служби. Станом на 12:00 відомо про 32 поранених та щонайменше п'ятьох загиблих.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Метро працює виключно як укриття

Рух поїздів на всіх лініях столичного метрополітену зранку 10 жовтня призупинено через масову ракетну атаку. Підземні станції працюють як укриття. Там зібралося багато людей, які чекають на відбій повітряної тривоги.

"Закликаємо не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Про відновлення руху буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні КМДА.

Станція метро "Бориспільська" в Києві/ Скриншот із відео

Росія вдарила також по Київській області

Прильоти є також в трьох районах області - удари здійснені по критичній та цивільній інфраструктурі, повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. Є постраждалі - люди перебувають під завалами.

"Можливі перебої зі зв‘язком, електрикою та водопостачанням. Тому подбайте про заряджені телефони, павербанки та запасіться водою", - закликав він.

Нагадаємо, що зранку 10 жовтня по всій Україні, окрім Криму, була оголошена масштабна повітряна тривога, яка триває вже майже п'ять годин. Росія випустила по містах вже 75 ракет, 41 з яких збила українська протиповітряна оборона.

Під обстріл потрапили Київщина, Дніпропетровщина, Львівщина, Житомирщина, Тернопільщина, Закарпаття, Івано-Франківщина, Хмельниччина, Сумщина, Одещина, Полтавщина та інші регіони України.

Станом на 12:00 повітряна тривога триває. Не нехтуйте власною безпекою - перебувайте в укриттях!

Фото: Facebook/Антон Геращенко

Фото: Олександр Ткаченко Телеграм

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

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