Ракетний удар по Києву: у Дарницькій РДА показали наслідки нічної атаки (фото)

Людей встигли вчасно евакуювати, тому травмувань чи тілесних пошкоджень вони не зазнали.

Уночі 13 грудня російські військові атакували Київ балістичними ракетами. Унаслідок обстрілу зруйновано приватний будинок у Дарницькому районі, де проживало три родини, та господарчі приміщення.

Про це повідомив керівник Дарницької РДА Микола Калашник та оприлюднив відповідні світлини.

За його словами, людей встигли вчасно евакуювати, тому травмувань чи тілесних пошкоджень вони не зазнали.

Микола Калашник нагадав про роботу ситуаційного центру, до його можна звернутися за телефонами: 097 997 4989 (WhatsApp, Telegram, Viber) або 050 500 1734. Сюди можна повідомити про руйнування, нагальні потреби, отримати консультацію щодо матеріальної допомоги.

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Нагадаємо, у ніч проти 13 грудня Київ був атакований ракетами С-400 вперше за майже рік. ППО збила всі ракети, але через падіння уламків у столиці є руйнування та понад 50 постраждалих, зокрема діти.

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