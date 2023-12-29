Ракетний удар по Києву: що відомо про наслідки

Є влучання у цивільні об'єкти та постраждалі.
Внаслідок ворожого обстрілу уламками пошкоджено будівлі у Святошинському, Дарницькому, Подільському та Шевченківському районах столиці. Усі необхідні служби – наряди поліції, слідчі, криміналісти, рятувальники ДСНС – працюють на місцях російських ударів.
Про це повідомляє МВС України.
Що відомо про наслідки
Як зазначають у КМВА, попередні наслідки ракетного удару по столиці:
Подільський район:
- пожежа на орієнтовно 3000 м2;
- багато поранених, кількість яких уточнюється;
- проводиться пошук потерпілих;
Святошинський район:
- загоряння житлового незаселеного багатоповерхового будинку, на іншій локації є займання трьох припаркованих автомобілів;
- обидві пожежі ліквідовано;
- виявлено одного потерпілого.
Шевченківський район:
- пошкодження житлового будинку;
- загорання на території гаражів ліквідовано;
- зафіксована пожежа на території складських приміщень і на нежитловій забудові;
- попередньо, виявлено 6 постраждалих.
Дарницький район:
- пошкодження житлового будинку;
- попередньо, без потерпілих та загоряння.
Нагадаємо, У Києві під час масованого ракетного удару 29 грудня спрацювала ППО, але внаслідок падіння уламків збитих ракет є постраждалі.
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