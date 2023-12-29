Ракетний удар по Києву: що відомо про наслідки

Є влучання у цивільні об'єкти та постраждалі.

Внаслідок ворожого обстрілу уламками пошкоджено будівлі у Святошинському, Дарницькому, Подільському та Шевченківському районах столиці. Усі необхідні служби – наряди поліції, слідчі, криміналісти, рятувальники ДСНС – працюють на місцях російських ударів.

Про це повідомляє МВС України.

Наслідки ударів по Києву

Що відомо про наслідки

Як зазначають у КМВА, попередні наслідки ракетного удару по столиці:

Подільський район:

пожежа на орієнтовно 3000 м2;

багато поранених, кількість яких уточнюється;

проводиться пошук потерпілих;

Святошинський район:

загоряння житлового незаселеного багатоповерхового будинку, на іншій локації є займання трьох припаркованих автомобілів;

обидві пожежі ліквідовано;

виявлено одного потерпілого.

Шевченківський район:

пошкодження житлового будинку;

загорання на території гаражів ліквідовано;

зафіксована пожежа на території складських приміщень і на нежитловій забудові;

попередньо, виявлено 6 постраждалих.

Дарницький район:

пошкодження житлового будинку;

попередньо, без потерпілих та загоряння.

Нагадаємо, У Києві під час масованого ракетного удару 29 грудня спрацювала ППО, але внаслідок падіння уламків збитих ракет є постраждалі.

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