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Ракетний удар по Києву: що відомо про наслідки

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Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Ракетний удар по Києву: що відомо про наслідки

Наслідки ударів по Києву

Є влучання у цивільні об'єкти та постраждалі.

Внаслідок ворожого обстрілу уламками пошкоджено будівлі у Святошинському, Дарницькому, Подільському та Шевченківському районах столиці. Усі необхідні служби – наряди поліції, слідчі, криміналісти, рятувальники ДСНС – працюють на місцях російських ударів.

Про це повідомляє МВС України.

Наслідки ударів по Києву / ©
Наслідки ударів по Києву

Що відомо про наслідки

Як зазначають у КМВА, попередні наслідки ракетного удару по столиці:

Подільський район:

  • пожежа на орієнтовно 3000 м2;
  • багато поранених, кількість яких уточнюється;
  • проводиться пошук потерпілих;

Святошинський район:

  • загоряння житлового незаселеного багатоповерхового будинку, на іншій локації є займання трьох припаркованих автомобілів;
  • обидві пожежі ліквідовано;
  • виявлено одного потерпілого.

Шевченківський район:

  • пошкодження житлового будинку;
  • загорання на території гаражів ліквідовано;
  • зафіксована пожежа на території складських приміщень і на нежитловій забудові;
  • попередньо, виявлено 6 постраждалих.

Дарницький район:

  • пошкодження житлового будинку;
  • попередньо, без потерпілих та загоряння.

Нагадаємо, У Києві під час масованого ракетного удару 29 грудня спрацювала ППО, але внаслідок падіння уламків збитих ракет є постраждалі. 

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Дата публікації
Перегляди
391
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