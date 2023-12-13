Ракетний удар по Києву: обстріляна дитяча лікарня продовжує приймати пацієнтів — МОЗ

Загалом у столиці зафіксували 53 звернення пацієнтів: 20 людей госпіталізували, з них 18 дорослих та дві дитини.

Унаслідок нічної атаки на Київ постраждала дитяча лікарня у Дніпровському районі, але заклад продовжує приймати пацієнтів.

Про це повідомили у МОЗ.

"На щастя без жертв. Лікарня продовжує прийом пацієнтів. Евакуація медиків та пацієнтів не проводилась", — йдеться у повідомленні.

Загалом у Києві зафіксували 53 звернення пацієнтів. 20 людей госпіталізували, з них 18 дорослих та дві дитини. Дані уточнюють.

У МОЗ додали, що наразі стан майже усіх пацієнтів — задовільний, декілька дорослих перебувають у стані середньої тяжкості. В основному травми отримані від уламків скла, побутових речей та дії ударної хвилі.

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Нагадаємо, у ніч проти 13 грудня Київ був атакований ракетами С-400 вперше за майже рік. ППО збила всі ракети, але через падіння уламків у столиці є руйнування та понад 50 постраждалих, зокрема діти. Крім того, 35 будинків лишилися без світла. Внаслідок падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги, сталося пошкодження водопровідної мережі.

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