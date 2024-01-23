Ракетний удар по Києву: Масі Найєм показав пошкоджені автівку та квартиру – фото

Внаслідок ракетного удару по Києву, який окупаційні війська Росії здійснили вранці 23 січня постраждала квартира адвоката та військового Масі Найєма.

Про це він розповів у Facebook та показав фото наслідків "прильоту".

У квартирі Масі Найєма вилетіли шибки, на момент удару його не було вдома. Однак там залишався його собака Бармалей.

"Там собака залишився, поки мене немає. Це дуже дивний приліт поруч з домом. Бо такого ніколи не було, щоб прилітало туди. Треба гуртуватись. Ми ще дуже далекі від перемоги. Але і від поразки теж. Бережіть себе" - повідомив Найєм.

Квартира Масі Найєма після ракетного удару по Києву Фото/ Facebook: Masi Nayyem

Квартира Масі Найєма після ракетного удару по Києву Фото/ Facebook: Masi Nayyem

Він також додав, що в його машині пробило люк.

Машина Масі Найєма після ракетного удару по Києву Фото/ Facebook: Masi Nayyem

Нагадаємо, в КМДА розповіли, скільки ракет летіло на Київ і як упоралась ППО.

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