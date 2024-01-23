Ракетний удар по Києву: Масі Найєм показав пошкоджені автівку та квартиру – фото

Квартира Масі Найєма постраждала внаслідок ранкової атаки по Києву ракетами.
Внаслідок ракетного удару по Києву, який окупаційні війська Росії здійснили вранці 23 січня постраждала квартира адвоката та військового Масі Найєма.
Про це він розповів у Facebook та показав фото наслідків "прильоту".
У квартирі Масі Найєма вилетіли шибки, на момент удару його не було вдома. Однак там залишався його собака Бармалей.
"Там собака залишився, поки мене немає. Це дуже дивний приліт поруч з домом. Бо такого ніколи не було, щоб прилітало туди. Треба гуртуватись. Ми ще дуже далекі від перемоги. Але і від поразки теж. Бережіть себе" - повідомив Найєм.
Він також додав, що в його машині пробило люк.
Нагадаємо, в КМДА розповіли, скільки ракет летіло на Київ і як упоралась ППО.
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