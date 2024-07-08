Ракетний удар по Києву: кількість загиблих зросла до 27 – нові деталі

Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано пошкодження в 7 районах міста.
Унаслідок сьогоднішнього ракетного удару по Києву, коли РФ поцілила по дитячій лікарні "Охматдит", приватній клініці на лівому березі столиці, бізнес центрі, і зруйнувала цілий під'їзд житлового п'ятиповерхового будинку, станом на зараз загинуло 27 осіб (з них 3 дітей).
Про це передає КМВА.
Внаслідок ракетного удару зафіксовано пошкодження в 7 районах Києва – у Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Святошинському, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському.
Шевченківський район
Внаслідок влучання ворожої ракети сталося руйнування двох поверхів корпусу лікарні Охматдит площею приблизно 400 м.кв. Загинуло 2 дорослі особи (одна з них лікарка), 10 постраждало. Пошкоджені кілька інших корпусів. Тривають роботи по розбору завалів та пошуку людей.
В іншій частині району в багатоповерховому житловому будинку зруйнований повністю один під’їзд, решта – пошкоджено. Загинуло 7 осіб, з них 3 дітей. Ще 18 постраждало, 7 осіб врятовано. Тривають роботи з розбору завалів та пошуку людей.
Також було пошкоджено промисловий об’єкт. Загинуло 2 особи та 3 постраждало. Тривають роботи по розбору завалів.
Солом’янський район
Пошкоджено бізнес-центр "Доміно". Загинуло 7 осіб та 9 постраждало, Рятувальні роботи завершено.
Голосіївський район
Сталося часткове руйнування 5-поверхового житлового будинку, виникло 2 осередка пожежі по 10 м.кв., пошкоджена покрівля. Постраждало 22 особи.
Поруч пошкоджено дитсадок. Там же постраждали гаражі, відбулося загоряння 10 авто.
Дніпровський район
Внаслідок удару РФ частково зруйновано 4-поверхову будівлю медичного центру. Загинуло 9 осіб та 5 постраждало. Роботи завершено.
Дарницький район
Пошкоджено приватний будинок. Постраждала 1 особа.
Деснянський район
Пожежа в двоповерховому приватному будинку, її ліквідовано.
Святошинський район
Сталося загорання в промисловій будівлі. Пожежу ліквідовано на площі 40 м.кв.
Пошкоджено приватні будинки та будівля Фахового економічного коледжу. Постраждало 5 осіб.
Загальна кількість загиблих і постраждалих у столиці
Загалом, станом на зараз загинуло 27 осіб (з них 3 дітей). Постраждали 82 особи.
Нагадаємо, що внаслідок масованого ракетного удару по території України 36 людей загинуло, 140 поранено.
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