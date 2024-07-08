Ракетний удар по Києву: кількість загиблих зросла до 27 – нові деталі

Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано пошкодження в 7 районах міста.

Унаслідок сьогоднішнього ракетного удару по Києву, коли РФ поцілила по дитячій лікарні "Охматдит", приватній клініці на лівому березі столиці, бізнес центрі, і зруйнувала цілий під'їзд житлового п'ятиповерхового будинку, станом на зараз загинуло 27 осіб (з них 3 дітей).

Про це передає КМВА.

Внаслідок ракетного удару зафіксовано пошкодження в 7 районах Києва – у Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Святошинському, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському.

Шевченківський район

Внаслідок влучання ворожої ракети сталося руйнування двох поверхів корпусу лікарні Охматдит площею приблизно 400 м.кв. Загинуло 2 дорослі особи (одна з них лікарка), 10 постраждало. Пошкоджені кілька інших корпусів. Тривають роботи по розбору завалів та пошуку людей.

Наслідки російського удару по "Охматдиту" / Фото: Управління ДСНС Києва

В іншій частині району в багатоповерховому житловому будинку зруйнований повністю один під’їзд, решта – пошкоджено. Загинуло 7 осіб, з них 3 дітей. Ще 18 постраждало, 7 осіб врятовано. Тривають роботи з розбору завалів та пошуку людей.

Зруйнований будинок на Сирці в Києві, 8 липня 2024 р. / Фото: УНІАН

Також було пошкоджено промисловий об’єкт. Загинуло 2 особи та 3 постраждало. Тривають роботи по розбору завалів.

Солом’янський район

Пошкоджено бізнес-центр "Доміно". Загинуло 7 осіб та 9 постраждало, Рятувальні роботи завершено.

Голосіївський район

Сталося часткове руйнування 5-поверхового житлового будинку, виникло 2 осередка пожежі по 10 м.кв., пошкоджена покрівля. Постраждало 22 особи.

Поруч пошкоджено дитсадок. Там же постраждали гаражі, відбулося загоряння 10 авто.

Дніпровський район

Внаслідок удару РФ частково зруйновано 4-поверхову будівлю медичного центру. Загинуло 9 осіб та 5 постраждало. Роботи завершено.

Пошкоджений медзаклад на лівому березі Києва / Фото клінінки Adonis

Дарницький район

Пошкоджено приватний будинок. Постраждала 1 особа.

Деснянський район

Пожежа в двоповерховому приватному будинку, її ліквідовано.

Святошинський район

Сталося загорання в промисловій будівлі. Пожежу ліквідовано на площі 40 м.кв.

Пошкоджено приватні будинки та будівля Фахового економічного коледжу. Постраждало 5 осіб.

Загальна кількість загиблих і постраждалих у столиці

Загалом, станом на зараз загинуло 27 осіб (з них 3 дітей). Постраждали 82 особи.

Нагадаємо, що внаслідок масованого ракетного удару по території України 36 людей загинуло, 140 поранено.

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