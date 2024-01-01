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Ракетний удар по Києву: кількість загиблих знову зросла

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Павло ЗаяцПавло Заяц
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Ракетний удар по Києву: кількість загиблих знову зросла

Наслідки ракетного удару по Києву / Фото: Управління ДСНС Києва

Рятувальники продовжують розбирати завали на місці влучань.

В Києві кількість загиблих внаслідок ракетного удару 29 грудня зросла до 27 осіб.

Про 1 січня це повідомив у Telegram начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Рятувальники виявили ще 4 тіла загиблих з-під завалів. Загальна кількість загиблих вже - 27. Постраждалих - 30 осіб. Пошуково-рятувальна операція триває", - йдеться в повідомленні.

Напередодні влада повідомляла про 23 загиблих.

Ракетний удар по Києву 29 грудня

Нагадаємо, 29 грудня Росія здійснила масований удар по Україні ракетами і дронами-камікадзе. У Києві уламки збитих ракет пошкодили будівлі у Святошинському, Дарницькому, Подільському та Шевченківському районах. 

Атака на столицю 29 грудня стала найбільшою за кількістю жертв серед цивільних мешканців. 1 січня в Києві оголошено днем жалоби.

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Дата публікації
Перегляди
2691
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