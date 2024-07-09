Ракетний удар по Києву: кількість загиблих збільшилася – нові дані

У ДСНС зазначають, що серед загиблих – 4 дитини.

Станом на 17:00 вівторка відомо, що від ракетного удару російських окупантів в Києві загинуло 33 людини.

Про це повідомив голова КМВА Сергій Попко.

За інформацією від ДСНС, пошукові, аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи на території "Охматдиту" повністю завершені.

У Шевченківському районі столиці під завалами житлового будинку пошуково-рятувальні роботи тривають.

У ДСНС зазначають, що серед загиблих – 4 дитини. Ще 120 людей постраждали, серед них 10 дітей, 11 осіб врятовано.

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