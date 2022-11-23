Ракетний удар по Києву: кількість потерпілих зросла

Російська армія 23 листопада завдала ракетного удару по Києву. Одна влучила у багатоповерхівку. Відомо уже про дев'ятьох постраждалих.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

За його словами, восьмеро людей госпіталізували до медзакладів стлиці. Одному потерпілому медики надали допомогу на місці.

Раніше стало відомо, що у Київській області одна із російських ракет влучила у багатоповерхівку. На місці почалась пожежа. Внаслідок влучення пошкоджено двоповерхова будівля. Одна людина загинула.

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