Ракетний удар по Києву: діти під звуки вибухів бігли до укриття – відео

Окупаційні війська Росії здійснили ракетний удар по Києву 25 березня. Внаслідок ворожої атаки уламки збитих ракет впали у Печерському, Солом'янському, Дарницькому і Голосіївському районах столиці. Є руйнування. Наразі відомо про п'ятьох постраждалих, двоє з них – в лікарні.

У Мережі опублікували щемливе відео, як у столиці діти під звуки вибухів біжать зі шкіл та дитячих садків до укриття.

"Якщо комусь раптом хочеться пожаліти росіян, "постраждалих від теракту" - дивіться це відео", - йдеться у дописі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Над Києвом збили балістичні ракети! Є потерпілі, серед них 16-річна дівчинка!

Нагадаємо, Київ обстріляли балістикою – скільки цілей знищено.

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