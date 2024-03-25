Ракетний удар по Києву: діти під звуки вибухів бігли до укриття – відео

Окупанти 25 березня вдарили по Києву ракетами.
Окупаційні війська Росії здійснили ракетний удар по Києву 25 березня. Внаслідок ворожої атаки уламки збитих ракет впали у Печерському, Солом'янському, Дарницькому і Голосіївському районах столиці. Є руйнування. Наразі відомо про п'ятьох постраждалих, двоє з них – в лікарні.
У Мережі опублікували щемливе відео, як у столиці діти під звуки вибухів біжать зі шкіл та дитячих садків до укриття.
"Якщо комусь раптом хочеться пожаліти росіян, "постраждалих від теракту" - дивіться це відео", - йдеться у дописі.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Над Києвом збили балістичні ракети! Є потерпілі, серед них 16-річна дівчинка!
Нагадаємо, Київ обстріляли балістикою – скільки цілей знищено.
Читайте також:
- Пошкоджені будинки, розкидані уламки ракет та постраждалі: в ДСНС показали наслідки ракетної атаки на Київ
- Ракетний удар по Києву: куди "прилетіло", чи є під завалами люди і що кажуть очевидці
- Удар по Києву: зі збитої ракети витекло токсичне паливо