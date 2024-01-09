Ракетний удар по Києву 29 грудня: кількість загиблих збільшилася

Станом на цю хвилину, рашистські ракети 29 грудня вбили у Києві 33 людини.

В Києві внаслідок ракетної атаки з боку російських окупантів збільшилася кількість загиблих. Під завалами виявили ще одне тіло.

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

Як стало відомо, під час демонтажу зруйнованих будівельних конструкцій у складському приміщенні в Шевченківському районі міста виявили тіло ще одного загиблого.

“Ці дані підтвердила проведена звірка національної поліції. Тож станом на цю хвилину, рашистські ракети 29 грудня вбили у Києві 33 людини”, - зазначили в КМВА.

Нагадаємо, що Росія влаштувала найбільшу масовану атаку на Київ від початку війни. Вночі 2 січня місто атакували 35 баражувальних боєприпасів типу "Shahed", а під ранок на столицю полетіли крилаті ракети окупантів.

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