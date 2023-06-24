Ракетний удар по багатоповерхівці у Києві: рятувальники розбирають аварійні конструкції – фото

Рятувальники продовжують роботи у Солом'янському районі столиці після влучання уламків збитої ракети.

У Солом'янському районі Києва рятувальники розбирають аварійні конструкції в багатоповерхівці, що постраждала через ракетний удар окупантів у ніч проти 24 червня.

Про це повідомили у КМДА.

"Рятувальники КАРС "Київська служба порятунку" розпочали обстеження та виконання робіт з розбору аварійних конструкцій багатоповерхівки у Соломʼянському районі Києва, в яку вночі влучили уламки збитої ворожої ракети", - повідомляє Департамент муніципальної безпеки КМДА.

Зокрема, рятувальники розбирають завали та демонтують аварійні віконні та балконні конструкції на пошкоджених пожежею поверхах.

До робіт залучено сім спеціалістів КАРС та одна одиниця техніки.

Ракетний удар по багатоповерхівці у Солом'янському районі Києва.

Ракетний удар по багатоповерхівці у Солом'янському районі Києва.

Ракетний удар по багатоповерхівці у Солом'янському районі Києва.

Ракетний удар по багатоповерхівці у Солом'янському районі Києва.

Ракетний удар по багатоповерхівці у Солом'янському районі Києва.

Ракетний удар по багатоповерхівці у Солом'янському районі Києва.

Ракетний удар по Києву: що відомо

У ніч проти 24 червня армія РФ атакувала Київ ракетами з бомбардувальників. Х-101/555 випустили з району Каспію. У повітряному просторі навколо міста було виявлено та знищено понад 20 ракет.

Внаслідок влучання уламків збитої ППО ракети в 25-поверховий будинок в Солом'янському районі столиці загинуло троє людей, восьмеро – отримали травми.

Через падіння уламків ракети сталося часткове руйнування багатоповерхівки: 16, 17, 18, 19 поверхів. Найбільше постраждав 18 поверх. Також на поверхах виникли окремі осередки займання. Пожежу локалізовано о 04.40, ліквідовано о 06:30. Пошкоджено щонайменше 40 автомобілів припаркованих біля будинку.

За словами Віталія Кличка, під завалами на пошкоджених поверхах будинку можуть бути люди. Рятувальники продовжують пошукову операцію.

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