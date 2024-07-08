Ракетний удар по багатоповерхівці у Києві: кількість жертв зросла

Під завалами може перебувати до десяти людей.

У житловому багатоповерховому будинку в Шевченківському районі Києва, в який у понеділок, 8 липня, влучила російська ракета, зросла кількість жертв. Тепер відомо про чотирьох загиблих.

Про це повідомила кореспондентка ТСН Неллі Ковальська, яка працює на місці рятувально-пошукової операції.

Серед загиблих – один чоловік та ціла родина – жінка і двоє її дітей, яких знайшли поруч, приблизно через годину після початку пошуків.

У житловому будинку повністю зруйновано цілий під’їзд, знищено 15 квартир.

Кількість людей, які можуть перебувати під завалами протягом дня змінювалася.

За словами керівника Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації Олександра Поповцева, тривають пошуки ще близько десяти осіб, серед яких двоє дітей.

"Пошуково-рятувальна операція триває, ймовірно вона триватиме до ранку", - повідомив він.

Раніше тут було врятовано жінку, яка проживала на п’ятому поверсі в зруйнованому ракетою під’їзді. Її госпіталізували, медики повідомляють, що її стан стабільний.

У будинку навпроти зруйнованої багатоповерхівки ушкоджені вікна. Таких пошкоджених будинків загалом 11. Як повідомив керівник Шевченківської РДА в місті Києві, понад 100 людей звернулися до влади за допомогою.

Нагадаємо, зранку 8 липня у Києві російська ракета влучила в житловий будинок в Шевченківському районі.

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