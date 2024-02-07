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Ракетна атака Росії по Києву: у столиці горить 18-поверховий будинок - Кличко

Ракетна атака Росії по Києву: у столиці горить 18-поверховий будинок - Кличко

Ракетна атака. Ілюстративне / Фото: Associated Press

На місці працюють екстренні служби.

Внаслідок атаки росіян у Голосіївському районі Києва виникла пожежа у 18-поверховому будинку.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Екстренні служби працюють зараз у Голосіївському районі. У 18-поверховому будинку гасять загоряння на кількох поверхах. Також ліквідовують пожежу в будівлі СТО", - написав він.

За його словами, станом на 09:00 відомо про шестеро потерпілих через російський обстріл.

"Загалом у столиці внаслідок ворожої атаки наразі шестеро постраждалих.Троє в Дніпровському районі, двох із них госпіталізували. Та трьох доправили до лікарні з Голосіївського району", - йдеться у дописі Кличка.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав всі подробиці про ракетний удар по Києву. 

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