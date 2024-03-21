Ракетна атака РФ: у Києві пошкоджено храм ПЦУ на Татарці (фото руйнувань)

У Києві внаслідок нічного ракетного обстрілу 21 березня пошкоджено Свято-Миколаївський храм ПЦУ на Татарці.

Про це розповів історик і політолог, а також військовослужбовець ЗСУ Андрій Ковальов.

В приміщення храму влучили уламки російської балістичної ракети. Пошкодження зазначала також капличка, розташована поруч.

"У храм влучили уламки російської балістичної ракети. Розпʼяття посічене, ікони побиті склом, вікна і двері вибиті. Капличка поряд понищена. Біля храму – вирва", – повідомив він.

У Києві пошкоджено Свято-Миколаївський храм на Татарці: наслідки обстрілу

Вирва біля храму

Що відомо про храм

Свято-Миколаївський храм ПЦУ на Татарці зведений як частина Меморіального комплексу пам'яті жертв Чорнобиля. Після освячення 2006 року церква стояла зачиненою аж до 2015 року, бо весь цей час її намагалися захопити представники УПЦ МП.

Нагадаємо, росіяни влаштували масовану ракетну атаку по Києву та області в ніч проти 21 березня. Над містом та в районі столиці збили приблизно 30 російських ракет, зокрема і балістичні. Станом на ранок 21 березня відомо про 13 поранених киян.

Читайте також: