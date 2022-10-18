Ракетна атака по критичній інфраструктурі Києва: що відомо

Зранку 18 жовтня окупанти знову атакували Київ та область.

Російська армія вранці у вівторок, 18 жовтня, продовжила ракетні атаки Києва та області.

ТСН.ua зібрав все, що станом на зараз відомо про ситуацію у столиці.

Близько 9 ранку у Києві під час повітряної тривоги, яка розпочалась о 6:25, пролунали звуки вибухів. Також у одному з районів місті помітили чорні клуби диму.

Як повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, за попередніми даними, сталось влучання в об'єкт енергозбереження на Лівому березі Києва.

Згодом мер Києва Віталій Кличко уточнив, що ракети поцілили в об'єкт критичної інфраструктури в Деснянському районі.

Як повідомили читачі ТСН.ua, наразі у частині Дніпровського району відсутнє водопостачання, а у Деснянському районі – зникло світло та Інтернет.

Масштаби руйнування об'єкта поки що не відомі. Інформація про можливі жертви або постраждалих внаслідок ворожого удару не надходила.

Згодом компанія Yasno підтвердила, що на лівому березі столиці перебої з електропостачанням.

Обстріли України 18 жовтня

Станом на 9:00 18 жовтня відомо про удари Росії по Дніпру, Харкову і Житомиру.

У Дніпрі зафіксовано 2 "прильоти" в об‘єкт енергетичної інфраструктури.

У Житомирі ворог поцілив в об'єкт критичної інфраструктури. Наразі у місті немає світла та води.

Обстріл Харкова підтвердили мер Ігор Терехов і голова ОВА Олег Синєгубов. Терехов повідомив, що за п'ять хвилин у Харкові було дві серії вибухів. За попередньою інформацією, під ударом район одного з промислових підприємств міста.

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