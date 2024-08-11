Ракетна атака по Київщині: росіяни вбили батька та його 4-річного сина

Під час нічного удару російських балістичних ракет у Київській області загинули батько і син. Ще троє людей отримали поранення.

Про це повідомили у ДСНС.

Трагедія сталася у Броварському районі, куди на житлові будинки впали уламки ракети.

За інформацією рятувальників, під завалами будівлі загинули 35-річний чоловік та його 4-річний син. Ще троє людей отримали тяжкі травми, зокрема 13-річна дитина.

Через обстріл Київщини загинув чоловік та його 4-річний син

Нагадаємо, у ніч проти 11 серпня Росія атакувала Україну балістичними ракетами і групами ударних дронів. Вибухи лунали у Києві, у Полтавській, Хмельницькій областях, у Білій Церкві Київської області. Про всі деталі нічної атаки читайте у новині.

Моніторингова місія ООН із прав людини заявила, що від 24 лютого 2022 року до кінця червня 2024 року через бойові дії в Україні постраждали щонайменше 33 878 цивільних. Зокрема, в ООН підтвердили дані про загибель 11 284 людей. В організації наголошують, що реальна кількість жертв може бути більшою.

Тим часом Росія, яка за дві доби вбила щонайменше 15 мирних жителів України, зокрема трьох дітей, поскаржилася на "порушення прав людини" у Курській області. Росіяни звернулися до ООН з вимогою "засудити дії України у Курській області".

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