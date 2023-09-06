Ракетна атака по Києву: в КМВА повідомили деталі

У ніч проти середи, 6 вересня, російська армія здійснила комбіновану атаку на Київ. Окупанти запустили крилаті та, ймовірно, балістичні ракети.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Чергова ракетна атака ворога на мирне місто з метою вбити цивільне населення та зруйнувати інфраструктуру. І знов атака не проста, а комбінована", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, з району Саратовської області із літаків стратегічної авіації Ту-95МС росіяни випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55. Також по Києву були запущені ракети іншого типу, ймовірно - балістичного.

"Усі ворожі цілі, які рухалися в напрямку столиці були знищені силами і засобами ППО. За даними на цю хвилину (06:39 - Ред.), у Києві без жертв та руйнувань", - додав Попко.

Як повідомлялося, близько 05:00 Україною почала ширитися тривога через запуск крилатих ракет. На Київщині сирени залунали о 04:44. Тривога тривала до 06:36.

Згодом стало відомо, що у Києві спрацювала ППО. У ПС кажуть, що кілька ракет попрямували спочатку до центральних та південних областей, але згодом повернули в сторону Києва.

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