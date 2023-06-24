Ракетна атака по Києву: повідомили останні новини про загиблих, потерпілих та руйнування

Вночі проти 23 червня армія РФ атакувала Київ ракетами. Внаслідок влучання уламків збитої ППО ракети в 25-поверховий будинок в Солом'янському районі столиці загинуло двоє людей.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації.

"Виявлено тіла двох загиблих людей. Врятовано 24 особи, з них троє деблоковано з-під завалів, а одну людину деблоковано з ліфту. Внаслідок атаки травми різного ступеню важкості отримало 11 чоловік, троє з них госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок падіння уламків ракети сталося часткове руйнування багатоповерхівки: 16, 17, 18, 19 поверхів. Зазначається, що найбільше постраждав 18 поверх. Також на поверхах виникли окремі осередки займання. Пожежу локалізовано о 04.40, ліквідовано о 06:30.

Пошкоджено щонайменше 40 автомобілів припаркованих біля будинку. Залучено 90 осіб та 22 одиниць техніки ДСНС, зокрема два кінологічних розрахунки. На місці працюють психологи ДСНС.

Тим часом у поліції повідомили, що внаслідок ворожої ракетної атаки загинула жінка та ще одна людина, анкетні дані якої встановлюються. Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження за статтею - порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.

"Біля будинку правоохоронці виявили тіло жінки 1969 року народження, та відомо про ще одну загиблу людину", - йдеться у повідомленні.

Фото наслідків

Ракетна атака на Київ вночі 24 червня забрала життя двох людей. / Фото: Поліція Києва / Facebook

Уламки збитої ППО ракети впали у Солом'янському районі столиці. / Фото: Поліція Києва / Facebook

Внаслідок падіння уламків ракети сталося часткове руйнування багатоповерхівки в Солом'янському районі Києва. / Фото: Поліція Києва / Facebook

Як повідомлялося, вночі у столиці двічі лунали сирени: 02:20 – 04:02 та 05:47 – 06:47. Місцева влада після 03:00 повідомила про роботу ППО у місті. Для атаки на Київ РФ застосувала стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, які випустили з району Каспію ракети Х-101/555. У повітряному просторі навколо міста було виявлено та знищено понад 20 ракет.

Згодом стало відомо, що уламки ракети впали у Солом'янському районі міста. Тоді ж стало відомо про двох загиблих та потерпілих.

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