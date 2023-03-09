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Ракетна атака по Києву: пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури, частина киян без опалення

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Ракетна атака по Києву: пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури, частина киян без опалення

Окупанти вдарили ракетами по Харкову / Фото: Associated Press

Міський голова зазначив, що всі служби працюють над усуненням наслідків влучання російської ракети.

Внаслідок ранкової ракетної атаки російських окупантів у Києві пошкоджений об`єкт енергетичної інфраструктури, частина киян залишаються без опалення.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Віталій Кличко.

"Внаслідок ранкової ракетної атаки в столиці пошкоджений об`єкт енергетичної інфраструктури. Є перебої з теплопостачанням, частина киян залишаються без опалення", - зазначив він.

Міський голова додав, що всі служби працюють над усуненням наслідків влучання російської ракети.

"Ми робимо все, щоб якнайшвидше повернути жителям столиці теплопостачання та воду, де є проблеми з її постачанням", - запевнив Кличко.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару росіян по Києву пролунали потужні вибухи в Голосіївському та Святошинському районах. Постраждало троє людей, двох із них шпиталізували медики.

Окупанти під час повітряної атаки використали балістичну ракету "Кинджал".

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Дата публікації
Перегляди
1250
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