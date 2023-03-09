Ракетна атака по Києву: пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури, частина киян без опалення

Міський голова зазначив, що всі служби працюють над усуненням наслідків влучання російської ракети.
Внаслідок ранкової ракетної атаки російських окупантів у Києві пошкоджений об`єкт енергетичної інфраструктури, частина киян залишаються без опалення.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Віталій Кличко.
"Внаслідок ранкової ракетної атаки в столиці пошкоджений об`єкт енергетичної інфраструктури. Є перебої з теплопостачанням, частина киян залишаються без опалення", - зазначив він.
Міський голова додав, що всі служби працюють над усуненням наслідків влучання російської ракети.
"Ми робимо все, щоб якнайшвидше повернути жителям столиці теплопостачання та воду, де є проблеми з її постачанням", - запевнив Кличко.
Нагадаємо, внаслідок ракетного удару росіян по Києву пролунали потужні вибухи в Голосіївському та Святошинському районах. Постраждало троє людей, двох із них шпиталізували медики.
Окупанти під час повітряної атаки використали балістичну ракету "Кинджал".
Читайте також: