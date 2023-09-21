Ракетна атака на Київщину: наслідки ворожих атак ліквідували (відео)

На Київщині рятувальники ліквідували наслідки російської ракетної атаки, яка сталася вночі 21 вересня.

Про це повідомили в МВС України.

Як стало відомо, внаслідок ракетної атаки сталося загоряння на території приватного підприємства. Виникло воно внаслідок падіння уламків збитої ракети.

Загалом, російські окупанти випустили по території нашої держави понад 40 крилатих ракет. Більшу частину знищила українська ППО.

Рятувальники на Київщині ліквідували наслідки російської ракетної атаки

Нагадаємо, що в Київській області під час ракетної атаки 21 вересня уламки ворожого снаряда впали на завод Pepsi у місті Вишневе.

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