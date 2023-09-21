Ракетна атака на Київщину 21 вересня: окупанти зруйнували завод Pepsi у Вишневому

Наразі даних про загиблих не надходило.

В Київській області під час ракетної атаки 21 вересня уламки ворожого снаряда впали на завод Pepsi у місті Вишневе.

Про це написали в місцевому телеграм-каналі.

Як зазначається, російські окупанти вночі запустили по території України близько 40 крилатих ракет. Уламки одної із збитих влучили у завод Pepsi. Внаслідок чого є поранені працівники, а також пошкодження будівлі промислової зони.

Наразі даних про загиблих не надходило. Керівництво громади та усі екстрені служби розбираються в наслідках ракетної атаки.

Нагадаємо, що НАЗК внесло дві провідні харчові корпорації PepsiCo та Mars, які не вийшли з російського ринку, до переліку міжнародних спонсорів війни.

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