Ракетна атака на Київ: загинула науковиця, яка викладала у Києво-Могилянській академії

Внаслідок російського обстрілу Києва 2 січня загинула науковиця, викладачка НаУКМА Людмила Шевцова.

Про це у Facebook повідомляє Інститут гідробіології НАН України.

"Сьогодні, 2 січня 2024 року, під час терористичної ракетної атаки на Київ загинула Шевцова Людмила Василівна - доктор біологічних наук, професор, довгі роки - завідувач відділу Інституту гідробіології НАН України, в останні роки - викладач університету «Києво-Могилянська академія", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні 2 січня 2024 року під час терористичної ракетної атаки на Київ загинула Шевцова Людмила Василівна – доктор... Опубліковано Інститут гідробіології НАН України Вівторок, 2 січня 2024 р.

Як розповів "Укрінформу" заступник директора з наукової роботи Інституту гідробіології НАНУ Володимир Юришинець, Людмила Шевцова навчалася в КНУ ім. Шевченка з 1956 по 1961 роки, в Інституті гідробіології почала працювати на посаді лаборанта у 1961 році, закінчила аспірантуру і захистила кандидатську дисертацію у 1969 році, а докторську у 1991 році.

Певний час Людмила Шевцова очолювала відділ гідробілогії річкових систем Інституту гідробіології НАНУ і досліджувала фауну дна каналів, зрошувальних систем України, зокрема півдня України.

Нагадаємо, 2 січня російські загарбники здійснили масовану атаку України засобами повітряного нападу різних типів. Протиповітряна оборона України знищила 72 ворожі повітряні цілі, зокрема 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал".

У Києві падіння уламків російських ракет зафіксовано на території дев’яти районів.

Російська терористична армія у Києві вбила двох людей, майже 49 жителів столиці отримали поранення.

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