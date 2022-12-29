Ракетна атака на Київ: поліція фіксує чергові воєнні злочини РФ (фото)

За попередніми даними, внаслідок ракетної атаки на столицю поранення отримали троє людей - чоловік, жінка та 14-річна дівчинка.

Російські окупанти скоїли чергову ракетна атаку на Київ.

Сьогодні вранці, 29 грудня, до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві почали надходити повідомлення про влучання за кількома адресами у Дарницькому, Печерському, Солом’янському та Голосіївському районах столиці.

Поліція документує чергові воєнні злочини РФ.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, вранці 29 грудня 2022 року збройні сили РФ, в порушення норм міжнародного гуманітарного права, нанесли ракетний удар по об’єктах цивільної інфраструктури у Києві.

За попередніми даними, поранення отримали троє людей - чоловік, жінка та 14-річна дівчинка. Всіх госпіталізовано з травмами різного ступеню тяжкості.

Пошкоджено промислове підприємство, декілька приватних домогосподарств, дитячий майданчик, автомобілі містян.

На місцях подій працюють аварійно-рятувальні служби та слідчо-оперативні групи. Правоохоронці документують чергові воєнні злочини російської армії.

Нагадаємо, за даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти випустили по Україні близько 100 ракет з літаків стратегічної авіації та кораблів.

Мер Віталій Кличко повідомив, що у небі над столицею вдалося збити 16 ворожих ракет. Втім, скільки їх випустили по Києву загалом, невідомо.

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