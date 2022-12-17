Ракетна атака на Київ: Кличко розповів про ситуацію з водою, теплом і світлом у місті

Станом на ранок 17 грудня всім мешканцям Києва вдалося повернути водопостачання, перебої з яким сталися після ракетної атаки РФ по місту. Втім, тепло та електрику мають не всі кияни.

Про це повідомив очільник столиці Віталій Кличко.

За його словами, половина мешканців столиці вже мають теплопостачання. Над його відновленням наразі працюють фахівці.

Енергопостачанням мають 2/3 киян. Втім, у Києві сьогодні застосовують графіки аварійних відключень. "Дефіцит електроенергії значний. І енергетики просять і надалі економити", - наголосив мер Кличко.

Ракетна атака 16 грудня

Напередодні окупанти випустили по Києву 40 ракет, з яких 37 збили сили ППО. Київ витримав одну з найбільших ракетних атак від початку повномасштабного вторгнення.

Тривога у столиці тривала 4 год. 8 хв - від 08:10 до 12:18. Мер Києва Віталій Кличко заявив про вибухи у кількох районах: Деснянському, Дніпровському та Голосіївському.

У зв‘язку з пошкодженнями енергоінфраструктури після ракетних ударів в усіх районах столиці є перебої з водопостачанням. Також запроваджуються екстрені відключення світла.

Також припинило свою роботу метро. Причиною стало пошкодження енергетичної системи та аварійні відключення електроенергії. Рух потягів відновили лише 17 грудня, о 07:30. Підземні станції також працюють як укриття під час повітряної тривоги.

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