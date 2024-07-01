Ракетна атака на Київ: Кличко повідомив нові подробиці про стан пошкодженого будинку

За попереднім обстеженням, опорні конструкції будівлі не пошкоджені, у будинку є водо- та енергопостачання.
У Києві мешканці 30-ти із 84-ох квартир будинку на Оболоні, куди вчора влучили уламки ракети, звернулися щодо пошкоджень житла різного ступеню. Із цих квартир одна вигоріла, ще в одній частково була пожежа.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.
Щодо допомоги з відселенням мешканці не зверталися, зазначив мер.
"За попереднім обстеженням, яке вже здійснили, опорні конструкції будівлі не пошкоджені. Сьогодні в будинку є водо- та енергопостачання", – розповів Кличко.
Мер Києва пообіцяв, що місто допоможе відновити пошкоджені квартири. А також – вибиті вікна та інші ушкодження, де необхідно. Зокрема, за програмою єВідновлення.
Увечері, 30 червня, у Києві, в Оболонському районі, уламки російської ракети впали на житловий будинок.
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