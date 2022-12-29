Ракетна атака на Київ: 40% мешканців міста залишилися без світла

У Києві 29 грудня через ракетну атаку армії Російської Федерації 40% мешканців залишилися без світла.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

"У зв'язку із необхідними заходами безпеки, що вживають енергетиками під час повітряної тривоги. Зараз енергетики працюють над відновленням електропостачання", - наголосив мер.

За словами Кличка, тепло і воду до квартир киян подають у штатному режимі. Окрім будинків, де відсутнє енергопостачання, від якого залежить робота котелень.

Ракетна атака на Київ 29 грудня

У Києві повітряну тривогу оголосили о 06:01. Вона тривала 4 год. 44 хв. Спочатку у Мережі мешканці повідомили про вибухи, а згодом їх підтвердила і мерія. В КМВА заявили, що працює ППО.

Мер Віталій Кличко повідомив, що у небі над столицею вдалося збити 16 ворожих ракет. Втім, скільки їх випустили по Києву загалом, не відомо.

Уламки ракет впали у трьох районах. У Дарницькому зазнали руйнувань два приватних будинки. Від уламків ракет пошкоджено також промислове підприємство в Голосіївскому районі, а дитячий майданчик - в Печерському.

Відомо, що у Дарницькому районі постраждало троє мирних мешканців. Серед потерпілих є14-річна дівчина. Всіх їх шпиталізували до медзакладів.

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