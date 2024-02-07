Ракетна атака Києва: Жозеп Боррель ховався в укритті – фото

Жозеп Боррель спускався в укриття через ракетну атаку по Києву.

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель, який напередодні прибув до Києва, ховався в укритті через масовану ракетну атаку РФ по столиці.

Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі X (Twitter).

"Починаю свій ранок в укритті, коли по всьому Києву лунають сигнали повітряної тривоги. Це щоденна реальність відважного українського народу, відколи Росія розпочала свою незаконну агресію", – написав він.

Жозеп Боррель в укритті через ракетну атаку по Києву / Twitter: Josep Borrell Fontelles

Нагадаємо, з візитом до Києва 6 лютого прибули високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель.

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