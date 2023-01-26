Масована атака РФ: з'явилося фото уламків ворожої ракети на Київщині

Російська окупаційна армія зранку 26 січня відновила ракетний терор в Україні. Повідомлялося про роботу ППО у низці областей. Поліція Київщини вже фіксує наслідки ворожих обстрілів.

Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов.

Він розповів, що уламки ракет, які запускали окупанти, вже виявили на території кількох районів Київської області. Поліція оглядає місця.

"Уламки ворожих ракет були виявлені вже на території кількох районів області. За попередніми даними, внаслідок атаки агресора постраждалих немає. Поліцейські проводять огляд місця події", - йдеться в повідомленні.

Генерал поліції закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже від цього залежить здоров’я і життя.

Нагадаємо, у Києві під час повітряної тривоги 26 січня прогримів вибух.

Мер столиці Віталій Кличко повідомляв про влучання ракети в нежитлову забудову в Голосіївському районі.

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Попередньо, внаслідок ракетного терору росіян загинув 55-річний чоловік. Ще двоє осіб постраждали.

Повідомлялося про вибухи в Дніпровському районі Києва.

Крім того, ворог завдав ракетного удару по Вінницькій області. Внаслідок влучання постраждалих немає.

Відомо також, що росіяни атакували об’єкти енергетичної інфраструктури в кількох регіонах.

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