Ракети заходили з різних напрямків: влада повідомила про наслідки удару по Києву

Вранці, 15 лютого, окупанти завдали чергового ракетного удару по Україні. Ракети різного типу ворог спрямував і на Київ. Вони заходили до міста з різних напрямків.

Про це повідомив очільник Київської МВА Сергій Попко.

Повітряна тривога в столиці тривала понад дві години.

"Силами і засобами протиповітряної оборони усі ворожі ракети, які летіли на Київ, були знищені. За оперативною інформацією, в столиці без жертв та руйнувань. Система життєзабезпечення міста працює в штатному режимі. Дякуємо воїнам ППО за відмінну роботу," - написав Попко.

Раніше стало відомо, що під час повітряної тривоги вибухи лунали у Запоріжжі, Хмельницькій області та Полтавській. Також влучання є у Львові.

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