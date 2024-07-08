Ракети летіли хвилями і з різних напрямків: влада про деталі потужної атаки на Київ

У багатьох районах столиці є руйнування та загиблі.

Агресорка Росія атакувала Київ ракетами близько 10:00 8 липня. Повітряні цілі ворога летіли на столицю хвилями і з різних напрямків.

Деталі про атаку повідомив керівник КМВА Сергій Попко.

"Атака була масованою, комбінованою із застосуванням аеробалістичних, балістичних та крилатих ракет. Ракети летіли на столицю хвилями і з різних напрямків. Силами та засобами протиповітряної оборони було знищено близько півтора десятка ворожих цілей", - йдеться у повідомленні.

Втім, у семи районах міста є руйнування. Очільник КМВА наголошує, що "найбільша трагедія для Києва та всієї України -це руйнування корпусу лікарні "Охмадит". У Солом’янському районі, зруйновано кілька поверхів багатоповерхівки, а в Дніпровському - уламками ракет сталася руйнація будівлі медичного заклад. В інших районах теж є пошкодження житлової та нежитлової забудови.

За словами Попка, внаслідок ракетного удару станом на 16:00 загинуло 19 людей, а понад пів сотні - травмовано.

Нагадаємо, зранку 8 липня РФ здійснила масований ракетний удар по Києву. Росіяни вдарили по столиці двома хвилями. У місті лунали потужні вибухи. Працювали сили ППО. Втім сталися "прильоти". Багато загиблих.

Київ атаковано! Зруйновано дитячу лікарню, садок! Всі деталі станом на 13:00!

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