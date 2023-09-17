Радіація на Київщині: в обсерваторії розповіли, чи потрібно мешканцям насторожитися

В Києві, Вишгороді та Баришівці — дозиметри показали 11 мкР/год.

В Київській області радіаційний фон станом на 17 вересня перебуває у межах норми.

Про це повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Як зазначається, найбільші показники, які все ж таки перебувають у допустимих межах, зафіксували у Миронівці — 14 мкР/год, в Білій Церкві — 13 мкР/год, в Фастові — 13 мкР/год, Яготині — 12 мкР/год.

Менше за все — 9 мкР/год — зафіксували у Борисполі та Тетеріві. Водночас в Києві, Вишгороді та Баришівці — дозиметри показали 11 мкР/год. В Чорнобилі — мкР/год.

Зазначимо, що допустиме значення рівня радіаційного фону становить 25 мкР/год.

Нагадаємо, що під Києвом 17-річній дівчині коханець її матері погрожував бойовою гранатою.