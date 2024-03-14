"Рабовласники" сучасності: у Києві співмешканці два роки утримували у неволі дівчину, змушуючи займатися сексом (фото, відео)

Фігуранти запросили у гості 20-річну знайому з Полтавщини, відібрали у неї документи та змусили займатися проституцією.

У Києві 20-річні співмешканці запросили у гості 20-річну знайому з Полтавщини. Однак, по приїзду, забрали у неї документи та примусили надавати сексуальні послуги за гроші. За відмову дівчину катували, а всі "зароблені" гроші відбирали.

Про це повідомляє поліція Києва.

Співмешканці утримували дівчину у неволі два роки.

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"Фігуранти близько двох років тому запросили у гості свою 20-річну знайому з Полтавської області. Коли вона приїхала – відібрали у дівчини документи та із застосуванням фізичного насильства змусили надавати сексуальні послуги за гроші. Для пошуку "клієнтів" фігурантка створювала оголошення в Інтернеті, а чоловік винаймав квартири, у яких створювалися місця розпусти, та керував фінансами. Крім того, фігуранти вимагали у потерпілої борг, якого не існує, тож, забирали всі гроші, систематично принижували, катували та усіляко контролювали її. Самі ж з отриманих коштів придбавали різне майно", – розповіли у поліції.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисників правоохоронці знайшли документи та банківські картки потерпілої. Крім того, вилучено "чорнові" записи із номерами клієнтів та "розцінками", ґаджети з листуванням із "клієнтами", гроші у різній валюті та два автомобілі.

У ході слідства отримано записи телефонних розмов зловмисників із потерпілою, у яких вони її залякують, принижують та погрожують розправою.

Спільників затримано.

Фахівці надають постраждалій психологічну допомогу.

Опубліковано Поліція Києва Четвер, 14 березня 2024 р.

Слідчі повідомили затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 149 – торгівля людьми та ч. 2 ст. 303 – сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією. За вчинене вони можуть 12 років провести за ґратами.

Нагадаємо, на Київщині у Броварському районі чоловік побив, зґвалтував дружину та погрожував поліцейським гранатою.

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