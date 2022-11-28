"Путіну потрібні ми всі" - Кличко про ризики повторного наступу росіян на Київ

Київ – це серце країни, символ країни, її столиця. Він був і залишається метою агресорки Росії.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю РБК-Україна.

"Якщо в них буде можливість, вони обов’язково будуть намагатися йти на Київ. Я нікого не лякаю, але до цього потрібно бути готовим. Висновки військові зробили. Ми також контролюємо дії, допомагаємо всім, чим можемо, щоб те, що відбулось у лютому, не повторилось", - сказав мер.

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Міський голова також нагадав, як після незаконної анексії Росією українського Криму й окупації частини Донецька і Луганська була думка, що нібито після цього Путін заспокоїться. Але Кличко наголосив, що диктатору РФ потрібна вся Україна.

"Дехто в Україні та серед західних партнерів робив велику помилку, коли казав, що Путін заспокоїться після анексії Криму, нібито йому цього буде достатньо, що він задоволений і б’є себе в груди як великий "собиратель русских земель". Дехто казав, що він буде задоволений Донецьком і Луганськом. Але йому потрібні ми всі, йому потрібна вся Україна. Нашим закордонним партнерам я кажу, що Путін зайде настільки далеко, наскільки ми дозволимо йому це зробити", - наголосив Кличко.

Ризик повторного наступу на Київ

Останнім часом активізувалися розмови про вторгнення в Україну з території Білорусі. Радник Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що командування РФ розглядає можливість нового наступу із Білорусі на територію України. За його словами, один варіант – на Київ, другий варіант, умовно кажучи, Волинь. Утім, більшість російських мобілізованих, які тренуються у Білорусі, готуються для відправлення на Донбас, а не на північний напрямок.

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У зведенні Генштабу від 27 листопада йдеться, що російські окупанти перекидають свої війська на тимчасово окуповану територію України з Білорусі. Поки наступальних угрупувань загарбників та Волинському та Поліському напрямках не виявлено.

На думку військового експерта Юрія Федорова, росіяни можуть знову піти на Україну з Білорусі, якщо РФ накопичить там не менше 20 тисяч військових, які мають досвід бойових дій. Спроба наступу на Київ та Волинь нинішніми силами армії Білорусі приречені на провал.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов повідомив, що на території Білорусі поблизу українського кордону Росія зосередила понад 9 тисяч своїх військовослужбовців. За його даними, близько 15 тисяч білоруських військових готові взяти участь у так званій "спеціальній військовій операції". Зокрема, через високе грошове забезпечення.

Тим часом у Києві посилюють фортифікаційне обладнання районів та рубежів оборони столиці та області за допомогою довготривалих вогневих споруд, вагою 30 т. На взводних та ротних опорних пунктах обладнуються місця для укриття та проживання особового складу та встановлюються довготривалі вогневі споруди для ведення оборонного бою.

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