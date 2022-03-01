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Путін спотворює пам'ять жертв Голокосту: голова Меморіального центру Бабин Яр про "денацифікацію"

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Путін спотворює пам'ять жертв Голокосту: голова Меморіального центру Бабин Яр про "денацифікацію"

УНІАН

Путін бомбардував Бабин Яр - місце найбільшої нацистської різанини.

Президент країни-агресорки Володимир Путін, заявляючи про "денацифікацію" України маніпулює трагедією Голокосту, щоб виправдати війну проти незалежної держави. 

Про це сказав голова Меморіального центру Голокосту Бабиного Яру Натан Шаранський. 

"Путін прагне спотворити Голокост і маніпулювати ним, щоб виправдати незаконне вторгнення в суверенну демократичну країну, що є абсолютно огидним. Символічно, що він починає атаку на Київ з бомбардування місця Бабиного Яру, найбільшої нацистської різанини", - сказав Шаранський. 

Шаранський мав на увазі заяви Путіна напередодні російського вторгнення в Україну, що він робив це, зокрема, для "денацифікації" країни.

Раніше головний рабин України прокляв усіх байдужих, хто мовчить про війну

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

РФ вдарила по телевежі у Києві - постраждала територія Бабиного Яру, де нацисти вбивали людей у 1941 році

РФ вдарила по телевежі у Києві - постраждала територія Бабиного Яру, де нацисти вбивали людей у 1941 році
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