Путін спотворює пам'ять жертв Голокосту: голова Меморіального центру Бабин Яр про "денацифікацію"

Путін бомбардував Бабин Яр - місце найбільшої нацистської різанини.

Президент країни-агресорки Володимир Путін, заявляючи про "денацифікацію" України маніпулює трагедією Голокосту, щоб виправдати війну проти незалежної держави.

Про це сказав голова Меморіального центру Голокосту Бабиного Яру Натан Шаранський.

"Путін прагне спотворити Голокост і маніпулювати ним, щоб виправдати незаконне вторгнення в суверенну демократичну країну, що є абсолютно огидним. Символічно, що він починає атаку на Київ з бомбардування місця Бабиного Яру, найбільшої нацистської різанини", - сказав Шаранський.

Шаранський мав на увазі заяви Путіна напередодні російського вторгнення в Україну, що він робив це, зокрема, для "денацифікації" країни.

Раніше головний рабин України прокляв усіх байдужих, хто мовчить про війну.