Путін може знову атакувати Київ наземними військами - Кличко

Кличко наголосив, що Київ був і залишається мішенню для російських військ.

Мер Києва Віталій Кличко не виключає, що російський президент-диктатор Володимир Путін може знову спробувати атакувати столицю наземними військами.

Про це політик сказав в інтерв'ю для німецької газети Bild.

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"Київ був і лишається мішенню. Ми завжди маємо виходити з того, що Путін може знову атакувати нас наземними військами", - припустив він, закликаючи західних партнерів надати усю необхідну зброю, зокрема сучасні американські винищувачі F-16.

"Нам потрібні винищувачі, наші військові офіцери це чітко кажуть. Ми повинні вміти захищатися!", - сказав Кличко.

Щодо поставок бойових танків, то Кличко критикує темпи, наголошуючи, що Україна щодня "розплачується життями громадян".

"На жаль, все йде дуже повільно, ми розплачуємося життями наших громадян і нам терміново потрібна ця оборонна зброя. Шалені втрати з обох сторін. Путін хоче розвалити нашу країну", - додав міський голова Києва.

Ймовірний повторний наступ окупантів на Київ

Існує загроза того, що Росія розширить географію боїв вже взимку-навесні під час нового наступу на Україну, аби перехопити ініціативу. Серед ймовірних напрямків - північний. Зокрема, військові експерти говорять про повторний наступ на Київ. Це також не виключать офіційні особи України.

Тим часом генерал армії, керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках Микола Маломуж вважає, що сценарій повномасштабного вторгнення Росії на всій лінії фронті, кордону з РФ та Білоруссю малоймовірний. Він пояснив, що для повномасштабного наступу треба колосальні сили – тисячі танків, ракетних систем, мільйони боєприпасів, що РФ сьогодні не має.

Путін переоцінив сили: новий наступ Росії провалиться

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