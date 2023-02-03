Путін може знову атакувати Київ наземними військами - Кличко

Кличко наголосив, що Київ був і залишається мішенню для російських військ.
Мер Києва Віталій Кличко не виключає, що російський президент-диктатор Володимир Путін може знову спробувати атакувати столицю наземними військами.
Про це політик сказав в інтерв'ю для німецької газети Bild.
"Київ був і лишається мішенню. Ми завжди маємо виходити з того, що Путін може знову атакувати нас наземними військами", - припустив він, закликаючи західних партнерів надати усю необхідну зброю, зокрема сучасні американські винищувачі F-16.
"Нам потрібні винищувачі, наші військові офіцери це чітко кажуть. Ми повинні вміти захищатися!", - сказав Кличко.
Щодо поставок бойових танків, то Кличко критикує темпи, наголошуючи, що Україна щодня "розплачується життями громадян".
"На жаль, все йде дуже повільно, ми розплачуємося життями наших громадян і нам терміново потрібна ця оборонна зброя. Шалені втрати з обох сторін. Путін хоче розвалити нашу країну", - додав міський голова Києва.
Ймовірний повторний наступ окупантів на Київ
Існує загроза того, що Росія розширить географію боїв вже взимку-навесні під час нового наступу на Україну, аби перехопити ініціативу. Серед ймовірних напрямків - північний. Зокрема, військові експерти говорять про повторний наступ на Київ. Це також не виключать офіційні особи України.
Тим часом генерал армії, керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках Микола Маломуж вважає, що сценарій повномасштабного вторгнення Росії на всій лінії фронті, кордону з РФ та Білоруссю малоймовірний. Він пояснив, що для повномасштабного наступу треба колосальні сили – тисячі танків, ракетних систем, мільйони боєприпасів, що РФ сьогодні не має.
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