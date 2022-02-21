"Путін - х*йло": у Києві за допомогою проектору і величезної стіни щовечора підбадьорюють сусідів (фото)

Щодня картинки різні, але тематика одна - зберігайте спокій, любіть Україну, Путін - поганець.
Один із мешканців житлового комплексу в Києві вирішив оригінально підбадьорити сусідів. Щовечора він вмикає проектор і спрямовує зображення на стіну багатоповерхового паркінгу.
Про це йшлося в "Сніданку з 1+1".
Щодня картинки різні, але тематика одна - зберігайте спокій, любіть Україну, Путін - поганець. Стіну паркінгу фотографують сусіди та поширюють у Мережі.
Автор ідеї - людина непублічна і такою ж хоче залишитись, тому від коментарів журналістам відмовився.
"Нравица не нравица - империя развалица", "Путин х*йло! Ла-Ла-Ла-Ла...", "Кохайтеся чорнобриві, та не з москалями", "ПТН-ПНХ", - зображають на стіні біля ЖК.
Нагадаємо, під час півфінального поєдинку збірної України з футзалу з командою Росії на Чемпіонаті Європи-2022 уболівальники голосно заспівали хіт "Путін - х*йло!".
Читайте також: