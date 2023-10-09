Впускатимуть не всіх: у Києві обмежили доступ до деяких укриттів 

У нічний час такими укриттями можуть користуватися всі громадяни.

У Києві від сьогодні, 9 жовтня, змінили порядок використання укриттів в обʼєктах дошкільної освіти. Тепер ними зможуть користуватися лише персонал та діти.

Про це інформує пресслужба КМВА.

Зазначається, що сторонні особи не зможуть користуватися цими укриттями.

"Згідно рішення Ради оборони Києва та відповідно постанові Кабінету Міністрів, від сьогодні вносяться зміни в порядок використання укриттів Фонду захисних споруд міста Києва. Ці правила діятимуть виключно під час роботи дошкільних освітніх закладів. У нічний час такими укриттями можуть користуватися всі громадяни", - йдеться у повідомленні.

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Як пояснив начальник КМВА Сергій Попко, такі зміни обумовлені насамперед безпековими інтересами, задля захисту дітлахів.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав, що не так з реконструкцією школи на Подолі та звертався у різні офіційні органи, які відповідають за її ремонт.

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