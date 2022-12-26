Психологічно знущався та погрожував тещі – киянину загрожує до 2 років за ґратами

У столиці ​​судитимуть киянина, який систематично вчиняв психологічне насильство відносно своєї тещі.

У Києві судитимуть 39-річного чоловіка, який систематично вчиняв домашнє насильство відносно 66-річної тещі в стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури

Правоохоронці встановили, що підозрюваний, перебуваючи стані алкогольного сп’яніння, безпричинно та умисно ображав потерпілу, висловлювався нецензурною лайкою, погрожував фізичною розправою, принижував та психологічно тиснув.

"Ці протиправні події відбувалися протягом тривалого часу в квартирі жінки в Подільському районі міста Києва, де зловмисник раніше проживав. Через постійні погрози та приниження жінка відчувала страх за своє життя, тривогу та почуття безпорадності", - повідомляє прокуратура.

Кривдник неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за домашнє насильство.

Подільською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт, наразі чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до 2 років.

Нагадаємо, у Києві спалахнула пожежа в 10-поверхівці – загинув чоловік.

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