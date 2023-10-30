Прямувала на залізничну станцію: під Києвом у лісосмузі 62-річний чоловік зґвалтував жінку (відео)

Поліцейські затримали підозрюваного з Чернігівщини та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

На Київщині у селі Кучаків Бориспільського району, у лісосмузі поблизу залізничних колій 62-річний чоловік зґвалтував жінку.

Про це повідомила поліція Київської області 30 жовтня та оприлюднила відео допиту ґвалтівника.

У поліції розповіли, що біля п'ятої ранку 50-річна місцева мешканка прямувала на залізничну станцію, ззаду до неї підійшов зловмисник. Погрожуючи застосувати силу, нападник зґвалтував потерпілу.

Оперативники Бориспільського управління спільно з працівниками поліції Київської області встановили обставини злочину та особу, яка його вчинила.

Правоохоронці затримали 62-річного підозрюваного з Чернігівщини та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Зґвалтував жінку: Поліцейські Київщини затримали зловмисника Подія сталася рано вранці в селі Кучаків Бориспільського району, у лісосмузі поблизу залізничних колій. 50-річна місцева мешканка прямувала на залізничну станцію, як до неї ззаду підійшов зловмисник. Під погрозою застосування насильства, нападник зґвалтував потерпілу. Завдяки кропіткій праці, оперативники Бориспільського управління спільно з працівниками поліції Київської області встановили обставини злочину та особу, яка його вчинила. Правоохоронці затримали 62-річного підозрюваного з Чернігівщини та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За фактом зґвалтування, за процесуальним керівництвом Бориспільської окружної прокуратури, слідчі повідомили про підозру зловмиснику [ч. 1 ст. 152 ККУ]. Подальшу його долю вирішить суд. Дізнавайтесь про оперативні та достовірні новини Київщини також на нашому Telegram-каналі https://t.me/policekyivregion . #поліція #поліціяКиївщини МВС України Національна поліція України Погляд Київщина - інформаційна агенція Телеканал "Прямий" Факти тижня Моя Київщина УНІАН СТБ УНН. Українські Національні Новини КиївВлада - Новини Києва і області Факти тижня Обозреватель УНІАН Телеканал ICTV Суспільне Новини Obozrevatel УНІАН / UNIAN Погляд Київщина LIVE Опубліковано Поліція Київської області Понеділок, 30 жовтня 2023 р.

За фактом зґвалтування слідчі повідомили про підозру зловмиснику (ч. 1 ст. 152 ККУ). Подальшу його долю вирішуватиме суд.

Нагадаємо, у Києві судитимуть журналіста, який вчиняв розпусні дії щодо неповнолітніх. Він запрошував підлітків додому та вчиняв секс-насильство.

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