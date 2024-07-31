Прожили разом 15 років: у Києві чоловік вбив жінку заради квартири та автомобіля

У Києві затримали 67-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві співмешканки. Він кілька місяців труїв жінку хімічними речовинами, щоб заволодіти її грошима та автомобілем.

Про це повідомили в пресслужбах столичної поліції та Київської міської прокуратури.

"Чоловік прожив з жінкою близько 15 років, з яких останні три місяці труїв її, підсипаючи хімічні речовини в їжу та напої. Після її смерті він спробував привласнити квартиру загиблої, а коли це йому не вдалося – забрав її автомобіль і близько 20 тисяч доларів, переїхавши до Волинської області", – повідомили правоохоронці.

Прокуратура зазначила, що 60-річна киянка протягом року була тяжко хвора. Перед смертю її стан настільки погіршився, що вона була прикута до ліжка з набряками, випадінням волосся та відсутністю апетиту. Вона двічі потрапляла до лікарні, але після повернення додому її самопочуття погіршувалося.

Лікарі діагностували токсичний гепатит, але причина раптової хвороби залишалася незрозумілою. Її цивільний чоловік був поруч, але експертиза показала, що причиною смерті стала хвороба печінки від отруєння хімічною речовиною, яку підсипали в їжу.

У Києві чоловік отруїв співмешканку заради грошей та автомобіля

Затриманому висунули обвинувачення в умисному вбивстві з корисливих мотивів та незаконному заволодінні автомобілем. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Нагадаємо, 19-річний юнак вбив батька, щоб отримати спадщину. Його засудили до 12 років ув'язнення.

Читайте також: